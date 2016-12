Baden-Württemberg Christen feiern Heiligabend mit zahlreichen Gottesdiensten

Rottenburg. Die letzten Geschenke sind gekauft, der Weihnachtsbaum geschmückt, das Essen vorbereitet: Christen in ganz Baden-Württemberg feiern am Samstag den Heiligen Abend. Zahlreiche Gottesdienste im Südwesten luden Kirchgänger ein - auch in die Basilika St. Martin in Weingarten (Kreis Ravensburg) kamen zahlreiche Familien, um sich den Gottesdienst und ein Krippenspiel mit rund 20 Kindern anzusehen.

An manchen Kirchen in Deutschland wollte in diesem Jahr auch die Polizei mehr Präsenz zeigen als sonst - beispielsweise an der Stiftskirche in der Stuttgarter Innenstadt. Der Anschlag Anfang der Woche in Berlin bestimmte an Heiligabend die Gedanken vieler Menschen auch im Südwesten. Der mutmaßliche Terrorist Anis Amri soll die Attacke mit zwölf Toten am Montagabend auf einen Berliner Weihnachtsmarkt verübt haben. Er war am Freitag bei einer Polizeikontrolle in der Nähe von Mailand erschossen worden.