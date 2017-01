Baden-Württemberg Das Wetter bringt Feinstaubalarm

Stuttgart.

In Stuttgart ist die Luftbelastung durch Feinstaub wegen der aktuellen Wetterlage in den vergangenen Tagen stetig gestiegen. Während des zweiten Feinstaubalarms im Jahr 2017 lag der Wert am Samstag bei 134 Mikrogramm der gefährlichen Partikel pro Kubikmeter Luft, wie die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) am Sonntag veröffentlichte. Noch am Mittwoch hatte die LUBW eine Feinstaubkonzentration von 63 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft gemeldet (Donnerstag: 107, Freitag: 128). Der EU-Grenzwert liegt bei 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft.