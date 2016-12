Baden-Württemberg Deutlich mehr Väter beziehen Elterngeld

Stuttgart.

Die Akzeptanz des Elterngeldes unter Vätern ist in Baden-Württemberg deutlich gestiegen. 2007 - im ersten Jahr des Elterngeldes - nahmen nur 16,6 Prozent der Männer, die jüngst Väter wurden, die staatliche Leistung in Anspruch - 2015 lag der Wert hingegen bei 40,4 Prozent, wie das Sozialministerium am Freitag in Stuttgart mitteilte. Damit liegt Baden-Württemberg über dem Bundesschnitt von 34 Prozent.