Baden-Württemberg Die Apfelsaison wird eröffnet

Elstar, Gala, Jonagold: Am Bodensee starten die Obstbauern wieder in die Apfelernte. Offiziell eröffnet wird die Saison heute unter anderem mit Agrarminister Peter Hauk (CDU).



Dabei lässt sich der Start der Apfelernte eigentlich gar nicht so genau bestimmen, wie der Sprecher der Vertriebsgesellschaft SeeFrucht, Bernhard Fuchs, kürzlich sagte. Denn verschiedene Sorten seien auch zu unterschiedlichen Zeiten reif: Die Ernte der frühen Äpfel wie etwa Delbarestival sei schon fast wieder vorbei, bei den Hauptsorten wie Elstar oder Gala gehe es jetzt richtig los. Der Bodensee ist neben dem "Alten Land" in Hamburg und Niedersachsen eines der wichtigsten Anbaugebiete für Äpfel in Deutschland.