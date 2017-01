Baden-Württemberg Drei Monate, sieben Warnungen: Land wirbt für Warn-App Nina

Stuttgart.

Drei Monate nach dem Start hat die Handy-App Nina sieben Mal vor Gefahren im Südwesten gewarnt. Die bundesweit 1,3 Millionen Nutzer hätten rund 280 000 Mal Warnungen für Orte in Baden-Württemberg abonniert, bestätigte das Innenministerium am Donnerstag einen Bericht der "Heilbronner Stimme". Die genaue Zahl der aktiven Nutzer in Baden-Württemberg ist unklar. "Natürlich ist man nie zufrieden, wenn man die größtmögliche Verbreitung anstrebt", sagte eine Sprecher des Innenministeriums.