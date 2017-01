Baden-Württemberg Drei Neue für Aufstieg: VfB holt Brekalo, Ofori und Onguéné

Stuttgart.

Der VfB Stuttgart hat am letzten Tag der Transferperiode für den Aufstiegskampf in der 2. Fußball-Bundesliga nachgerüstet. In dem ghanaischen Nationalspieler Ebenezer Ofori, dem kroatischen Toptalent Josip Brekalo und dem französischen Innenverteidiger Jérôme Onguéné holten die Schwaben am Dienstag noch drei Neuzugänge.