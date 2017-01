Baden-Württemberg Drogenhändlerring in Reutlingen und Tübingen zerschlagen

Reutlingen.

Der Kriminalpolizei in den Landkreisen Reutlingen und Tübingen ist es gelungen, einen Drogenhändlerring mit mehr als 60 Dealern zu zerschlagen. Die Beamten ermitteln gegen eine Gruppe, die mit Marihuana, Amphetamin, Ecstasy, Kokain und Haschisch gedealt haben soll, teilten die Staatsanwaltschaft Tübingen und die Polizei Reutlingen am Donnerstag mit. Die Polizei nahm 17 Menschen vorläufig fest. Gegen zehn Beschuldigte erließ die Staatsanwaltschaft Tübingen Haftbefehle. Derzeit sind noch sechs Männer in Untersuchungshaft. Darunter sind auch zwei 28 Jahre und 31 Jahre alte Männer, die als Drahtzieher gelten. Einige Beschuldigte hätten gestanden.