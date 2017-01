Baden-Württemberg Ehefrau erschlagen? Berufung auf Erinnerungslücken

Konstanz.

Wegen Mordes an seiner Ehefrau muss sich seit Freitag ein 59-Jähriger vor dem Landgericht Konstanz verantworten. Er soll die Frau im Juli 2016 in deren neuer Wohnung im Schlaf überrascht und mit mindestens 35 Hammerschlägen ins Gesicht getötet haben. Die Frau hatte sich nach Angaben des Gerichts kurz zuvor von ihm getrennt und soll einen neuen Lebensgefährten gehabt haben. Die Staatsanwaltschaft vermutet Eifersucht als Motiv. Der Angeklagte gab beim Prozessauftakt Erinnerungslücken an. Er erinnere sich an nichts, sagte er. Die Ehe sei gut gewesen, Gewalt habe es nicht gegeben.