Baden-Württemberg Ehemaligem Sportdirektor Todt wird Versagen vorgeworfen

Das Präsidium des abstiegsbedrohten Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC hat schwere Vorwürfe gegen den ehemaligen Sportdirektor Jens Todt erhoben. Todt habe während seiner Zeit beim KSC unter anderem falsche Spieler verpflichtet oder andere unter Wert ziehen lassen, sagte Präsident Ingo Wellenreuther im Interview den "Badischen Neuesten Nachrichten" (Samstag). Auch den von Todt vorgeschlagenen Ex-Coach Tomas Oral zu verpflichten und mit einem Dreijahresvertrag auszustatten, sei im Nachhinein falsch gewesen.

"Es wäre vielleicht für beide Seiten besser gewesen, wenn wir uns bereits nach der verlorenen Relegation gegen den HSV getrennt hätten", sagte Wellenreuther mit Blick auf den knapp verpassten Aufstieg 2015. Stattdessen wurde Todt, der aktuell beim Hamburger SV als Manager arbeitet, im November 2016 vom KSC freigestellt.

Mittlerweile wirkt Ex-HSV-Manager Oliver Kreuzer wieder als Sportdirektor beim Tabellenletzten der 2. Liga. Trotz des kaum noch vermeidbaren Abstiegs in die 3. Liga will das Präsidium an Kreuzer festhalten - wirft aber auch ihm Fehlentscheidungen vor.

"Es war aus heutiger Sicht nicht glücklich, Herrn Slomka zu holen. Da ist Oliver Kreuzer meiner Ansicht nach etwas danebengelegen", sagte Vizepräsident Günter Pilarsky. Mirko Slomka war Anfang April als Nachfolger von Oral beurlaubt worden. Mittlerweile ist Slomkas ehemaliger Co-Trainer Marc-Patrick Meister Chefcoach beim KSC.