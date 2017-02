Geislingen Ehepaar stirbt bei Brand in Wohnhaus

Ein Feuerwehrmann steht nach einem Wohnhausbrand in einem Steiger. Foto: dpa

Geislingen/Steige. Beim Brand eines Einfamilienhauses in Geislingen an der Steige (Kreis Göppingen) ist ein Ehepaar ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Autofahrer am frühen Mittwochmorgen den Rauch bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Die Feuerwehr konnte das Paar aber nur noch tot bergen. Die Getöteten waren den Angaben zufolge 62 und 63 Jahre alt. Das Feuer war nach ersten Erkenntnissen im Keller des Hauses ausgebrochen. Die Brandursache war zunächst noch unklar. Das Gebäude war nicht mehr bewohnbar.