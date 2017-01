Baden-Württemberg Eigentümer wehren sich gegen Schutzstatus

Ein Mann geht in das Verwaltungsgericht in Stuttgar. Foto: Wolfram Kastl/Archiv Foto: dpa

Stuttgart.

Weil er nicht in einem Kulturdenkmal wohnen will, ist der Eigentümer eines Hauses in der gut 50 Jahre alten Stuttgarter Beamtensiedlung Aspen stellvertretend für andere vor das Verwaltungsgericht gezogen. Wie die gesamte Siedlung ist sein Haus 2011 unter Denkmalschutz gestellt worden. Dagegen wehren sich auch mehrere andere Eigentümer. Bauarbeiten, die das Erscheinungsbild beeinträchtigen, müssen seither gesondert genehmigt werden.