Baden-Württemberg Ein Toter bei Unfall auf B3: zwei Menschen schwer verletzt

Offenburg. Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 3 in Baden-Württemberg ist ein Mann ums Leben gekommen, zwei andere wurden schwer verletzt. Der 77-jährige Fahrer wollte am Dienstagabend mit seinem Kleintransporter von einem Feldweg kommend die B3 bei Ottersweier überqueren, als ihn ein herannahendes Fahrzeug rammte, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Zusammenstoß wurden der Fahrer und sein 79 Jahre alter Mitfahrer aus dem Wagen geschleudert. Letzterer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Auch der Insasse des anderen Autos erlitt schwere Verletzungen. Der Fahrer des Kleintransporters starb noch an der Unfallstelle.