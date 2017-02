Baden-Württemberg Einigung bei GE-Gesprächen zum Stellenabbau erwartet

Mannheim.

Im Konflikt um den geplanten Stellenabbau beim Elektrokonzern General Electric (GE) in Mannheim könnte eine Lösung in Sicht sein: Wie die Gewerkschaft IG Metall bestätigte, kam am Freitag die Einigungsstelle mit Betriebsräten und Vertretern der Geschäftsführung erneut zusammen. Der SWR hatte zuvor berichtet, dass es am Wochenende eine Einigung geben könnte. Allein am Mannheimer Standort stehen 1000 Stellen zur Disposition. Von der Geschäftsführung gab es dazu zunächst keine Stellungnahme.