Baden-Württemberg Eisbaden in Freiburg: Studenten wagen sich ins Flusswasser

Freiburg.

Bei eisigen Temperaturen haben sich rund 30 Studenten der Universität Freiburg am Freitag in den Fluss Dreisam gestürzt. Das alljährliche Dreisamschwimmen von Freiburger Sportstudenten habe sich aufgrund des winterlichen Wetters zum Eisbaden entwickelt, sagte einer der Organisatoren. Das sogenannte Anschwimmen inmitten von Eisschollen fand zum fünften Mal statt, es soll den Angaben zufolge die studentische Gemeinschaft stärken. Die jungen Frauen und Männer machten sich in Badebekleidung mit Gymnastik warm, um dann eine kleine Wasserschlacht zu veranstalten. Danach wärmten sie sich in einer mobilen Sauna auf.