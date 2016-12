Baden-Württemberg EnBW beginnt mit Reparatur von Lüftungsanlage

Philippsburg.

Nach dem Abschalten des Atommeilers Philippsburg 2 bei Karlsruhe wegen Problemen mit der Lüftungsanlage ist mit der Reparatur begonnen worden. Die Arbeiten betreffen die Lüftungsanlagen aller vier Notspeisesysteme, teilte der Betreiber EnBW am Mittwoch in Karlsruhe mit. Diese sind dazu da, den Reaktor bei Bedarf zusätzlich zu kühlen. Die entdeckten Defekte an Halterungen hatte am 21. Dezember zu einer vorzeitigen Abschaltung kurz vor der ohnehin geplanten Revision geführt. Der Meiler KKP 2 soll erst im neuen Jahr wieder ans Netz gehen.