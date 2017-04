Baden-Württemberg Ende des Feinstaubalarms wohl am Dienstag

Stuttgart.

Der Behördenalarm wegen des gesundheitsschädlichen Feinstaubs in Stuttgart soll an diesem Dienstag (11. April) enden. "Aktuell gehe ich davon aus, dass wir zum Dienstag aus dem Alarm rausgehen", sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes am Samstag. Ihr zufolge soll es am Montag regnen; und der Niederschlag wäscht dann die verschmutzte Atmosphäre rein. Es komme aber darauf an, wie viel es regne, sagte sie. Bei Feinstaubalarm sind Fahrer aufgerufen, auf das Auto zu verzichten. Zudem gilt ein Verbot, Kamine zu betreiben, die nicht zum Heizen, sondern nur zur Dekoration und zum persönlichen Wohlfühlen dienen.