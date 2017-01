Baden-Württemberg Ende des Vogelgrippe-Ausbruchs nicht in Sicht

Zwei Mitarbeiter hieven eine tote Ente in einen Müllsack. Foto: Felix Kästle/Archiv Foto: dpa

Stuttgart.

Die Vogelgrippe grassiert weiter in Baden-Württemberg. Bislang wurden 786 tote Wildvögel gemeldet, wie das Landwirtschaftsministerium in Stuttgart mitteilte. Bei 298 Vögeln wurde der Virustyp H5N8 festgestellt. Es sind nach wie vor nur Wildvögel betroffen. Entsprechende Funde gab es in folgenden Kreisen: Bodenseekreis, Konstanz, Ravensburg, Sigmaringen, Emmendingen, Rastatt und Ulm.