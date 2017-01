Baden-Württemberg Erster Feinstaubalarm 2017 startet am Montag

Zahlreiche Autos fahren in Stuttgart durch die Innenstadt. Foto: Lino Mirgeler/Archiv Foto: dpa

Stuttgart.

Rückreiseverkehr und Schnee statt Regen: In Stuttgart soll ab Montag wieder Feinstaubalarm herrschen. Die Wetterlage erfülle beinahe alle Kriterien, die auf eine hohe Belastung schließen ließen, sagte Clemens Steiner vom Deutschen Wetterdienst am Samstag in Stuttgart. Schwacher Wind von Westen, eine dichte Wolkendecke und kein Regen - das seien die "Störungsfaktoren", die den Feinstaub im Talkessel der Landeshauptstadt hielten. "Regen putzt die Luft, leichter Schneefall aber nicht". Der Alarm könnte demnach bis Mittwoch oder Donnerstag dauern. Dann könnte Schneeregen einen Teil der Partikel aus der Luft waschen.