Baden-Württemberg Europa-Park zählt mehr als 5,5 Millionen Besucher

Rust.

Deutschlands größter Freizeitpark, der Europa-Park in Rust bei Freiburg, hat im vergangenen Jahr mehr als 5,5 Millionen Besucher gezählt. Damit wurden die Zahlen der zwei Vorjahre erreicht, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. In den Jahren davor waren es stets weniger Besucher. Ein Plus habe es 2016 bei Gästen aus Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz sowie aus Frankreich und der Schweiz gegeben. Rust bleibe damit der besucherstärkste Freizeitpark Europas nach Disney in Paris. Am kommenden Wochenende (14./15. Januar) ist der Vergnügungspark letztmals in diesem Winter geöffnet. Die diesjährige Sommersaison startet am 1. April.