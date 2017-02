Baden-Württemberg FallNadine E.: Angeklagter tötet sich in Gefängniszelle

Stuttgart.

Nach dem gewaltsamen Tod von Nadine E. in Ludwigsburg hat sich der angeklagte Ehemann im Gefängnis das Leben genommen. Wie ein Sprecher des Justizministeriums in Stuttgart am Montag sagte, war seine Leiche am Morgen in der Zelle gefunden worden. Der 43-Jährige hat sich demnach erhängt. Zuvor hatte der SWR berichtet. Der Mann war Angeklagter im Prozess um die Tötung seiner 36 Jahre alten Frau. Deren nackte Leiche war vor mehr als einem Jahr in Ludwigsburg entdeckt worden. Dem 43-Jährigen wurde vorgeworfen, die von ihm getrennt lebende Frau am 12. Oktober 2015 im gemeinsamen Haus erwürgt zu haben. Er hatte die Tat bestritten.