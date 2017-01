Baden-Württemberg Feinstaub-Belastung an Neujahr extrem hoch

Stuttgart.

Das neue Jahr hat in Stuttgart mit besonders schlechter Luft begonnen. Mit 174 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft war der Wert am Neckartor am Neujahrstag mehr als dreimal so hoch wie erlaubt. Das geht aus Daten der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz (LUBW) vom Montag hervor.