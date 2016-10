Baden-Württemberg Feinstaub-Grenzwerte erneut zu häufig überschritten

Autos fahren in Stuttgart an einer Feinstaub-Messstation vorbei. Foto: dpa

Stuttgart. In Stuttgart sind die Feinstaubwerte auch in diesem Jahr zu häufig überschritten worden. Am vergangenen Freitag lag der Wert mit 58 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft zum 36. Mal über der Grenze von 50 Mikrogramm, sagte ein Stadtsprecher am Montag. Erlaubt sind maximal 35 Tage, an denen dieser Grenzwert überschritten werden darf. Im Jahr 2015 war diese Grenze sogar an 49 Tagen gerissen worden, sagte er weiter, "schon im März 2015 lagen wir bei 35 Tagen". Ab 2018 muss der Autoverkehr bei Feinstaubalarm an der höchstbelasteten Messstelle Neckartor über Fahrverbote deutlich reduziert werden. Das hatte schon im April ein Vergleich zwischen Land und einem klagenden Bürger vor dem Verwaltungsgericht Stuttgart ergeben.

Unterdessen teilte die Stadt weiter mit, das der erste Feinstaubalarm der Wintersaison in Stuttgart in der Nacht zum Mittwoch enden soll. Noch bis Dienstag um 24.00 Uhr sind damit die Autofahrer aufgerufen, freiwillig auf Busse und Bahnen umzusteigen, um die Luftverschmutzung mit Feinstaub und Stickoxiden möglichst gering zu halten. Nach Prognosen des Deutschen Wetterdienstes zieht die vor allem durch Autos verschmutzte Luft am Mittwoch und Donnerstag deutlich besser aus dem Stuttgart Talkessel ab. Daher könne der Alarm wieder aufgehoben werden.

In den vergangenen Tagen war die Messstation am Neckartor in Stuttgart ausgefallen gewesen. Daraufhin waren die Filter von der zuständigen Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz (LUBW) extra ausgelesen worden: Am vergangenen Mittwoch wurden 49 Mikrogramm gemessen, am Donnerstag 66 und am Freitag 58. Am Montag hatte die Station wieder Feinstaubwerte geliefert. Der Wert für Sonntag lag danach bei 26 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft. Vor Beginn des Alarms waren 40 Mikrogramm gemessen worden.

Seit Mittwochabend vergangener Woche galt in Stuttgart der Feinstaubalarm für Komfort-Kamine und seit Donnerstag für Fahrzeuge. Währenddessen sind die Menschen aufgerufen, ihre Autos stehen zu lassen und auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen.