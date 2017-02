Baden-Württemberg Feinstaubalarm endet schon wieder

Stuttgart.

Kaum gestartet, schon vorbei: Der aktuelle Feinstaubalarm in Stuttgart endet bereits am Freitag um 24.00 Uhr. "Das Wetter ist aktuell sehr wechselhaft. Nach einer kurzen Hochdruck-Phase folgt ab Samstag das nächste Tiefdruckgebiet", erklärte Stadtklimatologe Ulrich Reuter am Donnerstag. "Die Wettermodelle sagen für das Wochenende Niederschläge voraus. Dies führt dazu, dass die Feinstaub- und Stickstoffdioxid-Werte voraussichtlich wieder unter die Grenzwerte fallen." Bei Niederschlag sinken die Werte in der Regel. Zuvor hatte trockeneres Wetter zu einem kurzzeitigen Alarm seit der Nacht zum Donnerstag geführt.