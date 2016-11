Baden-Württemberg Feinstaubalarm: Schadstoffwerte steigen weiter an

Stuttgart.

Die Feinstaubwerte in Stuttgart sind erneut gestiegen. Die Messstation am Neckartor zeigte für Dienstag 131 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Die von der EU vorgegebene zulässige Grenze der gefährlichen Partikel liegt bei 50 Mikrogramm, wie aus einer Tabelle der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz (LUBW) hervorgeht. Der dritte Feinstaubalarm in Stuttgart in diesem Herbst war am Montag gestartet. Am Montagnachmittag gab es eine Demonstration in Stuttgart, bei der Umweltaktivisten Straßen blockierten. Am Wochenbeginn waren 128 Mikrogramm (vorläufiger Tagesmittelwert) am Neckartor gemessen worden.