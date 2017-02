Baden-Württemberg Feinstaubalarm: Start in nächste Runde

Autos fahren an der Feinstaubmessstation "Am Neckartor" vorbei. Foto: Lino Mirgeler/Archiv Foto: dpa

Stuttgart.

Der neue Feinstaubalarm in Stuttgart ist am Sonntag mit Werten unter dem erlaubten Grenzbereich gestartet. Am frühen Morgen wurden am besonders belasteten Neckartor zeitweise 46 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft gemessen, wie aus Daten der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz (LUBW) hervorgeht. Erlaubt sind 50 Mikrogramm. Der Tagesmittelwert am Samstag lag demnach bei 42 Mikrogramm.