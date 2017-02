Baden-Württemberg Feinstaubwerte für kurze Zeit niedrig

Stuttgart.

Die Feinstaubbelastung in Stuttgart ist während einer kurzen Alarmpause vergleichsweise niedrig gewesen. Wie aus Daten der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz vom Samstag hervorgeht, lag die Konzentration des Feinstaubs am Freitag im Tagesmittel bei 34 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft am besonders belasteten Neckartor. Am Samstagmorgen wurden zeitweise 36 Mikrogramm gemessen. Der EU-Grenzwert liegt bei 50 Mikrogramm. Regen senkte den Wert, da er Feinstaub aus der Luft wäscht.