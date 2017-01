Baden-Württemberg Feuer in Gärtnerei: Rund eine Million Euro Schaden

Filderstadt.

Ein Brand in einer Gärtnerei in Filderstadt hat einen Schaden von rund einer Million Euro verursacht. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Montagfrüh mitteilte. Anwohner hatten die Flammen gegen 3.00 Uhr bemerkt und konnten sich in Sicherheit bringen. Die Gärtnerei mit einem Verkaufsraum und mehreren Gewächshäusern sowie eine Lagerhalle wurden sehr stark beschädigt, ein dazugehöriges Wohnhaus ist laut Polizei nicht mehr bewohnbar.