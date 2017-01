Baden-Württemberg Feuerwehr übt am Max-Eyth-See Rettung in eiskaltem Wasser

Feuerwehrkräfte üben auf dem zugefrorenen Max-Eyth See einen Rettungseinsatz. Foto: Andreas Rosar/Archiv Foto: dpa

Stuttgart.

Die Eisdecke auf dem See ist dünn, die Gefahr ist groß: Die Wasserrettung der Feuerwehr Stuttgart hat am Dienstag auf dem Max-Eyth-See geübt, wie ein Mensch aus dem eiskalten Wasser gerettet wird. 16 Einsatzkräfte der Feuerwache Bad Cannstatt, wo die Wasserrettung angesiedelt ist, waren beteiligt. Nach Angaben des für die Übung verantwortlichen Schichtführers, Matthias Seiz, gab es den Ernstfall in diesem Winter noch nicht.