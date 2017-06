Baden-Württemberg Forstwirt als Eulenvater: Tierfreunde helfen Vogelwaisen

Nach zwei Tagen habe die kleine Eule immer noch apathisch gewirkt, erzählte Roth. "Da war mir klar, dass keine Elternvögel in der Nähe sind, die ihn füttern." Der Forstwirt nahm die Waldohreule mit, um sie zu Hause aufzupäppeln. Das gelang: Anfangs bekam der gefiederte Hausgast Hackfleisch, inzwischen kredenzen die Roths ihm mundgerecht geschnippeltes Hähnchen-und Rindfleisch. Gern nimmt die - noch namenlose - junge Eule auch mal auf der Schulter ihres Retters Platz. Sobald der Vogel sicher fliegen kann, will Roth ihn in die freie Natur schicken. Vor einigen Jahren war der Forstwirt schon einmal Eulenvater - damals hat er gleich vier Jungeulen auf einmal gerettet.

Ende April hatten Mitglieder des Naturschutzbunds (Nabu) in einem Waldstück bei Mössingen (Kreis Tübingen) einen etwa acht Wochen jungen Waldkauz in die Freiheit entlassen, dem sie den Namen Linus gaben. Einen Monat zuvor war die Baby-Eule beim Nabu in Wössingen als Waise abgegeben worden. "Spaziergänger sollten aber vermeintliche Waisen-Vögel nicht einfach mitnehmen", appellierte Schutzzentrum-Chef Daniel Schmidt-Rothmund.