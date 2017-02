Baden-Württemberg Frau hantiert mit Luftdruckgewehr und verletzt sich schwer

Blaulicht an einem Fahrzeug des Rettungsdienstes. Foto: dpa

Neuenbürg.

Eine 28 Jahre alte Frau hat sich beim Hantieren mit einem Luftdruckgewehr in der Nacht zum Mittwoch schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hatte sie die Waffe falsch bedient und möglicherweise beim Laden oder Entladen einen Schuss abgegeben, der sie am Oberkörper traf. Eine lebensbedrohliche Verletzung konnte aber ausgeschlossen werden. Der Unfall ereignete sich in Neuenbürg (Enzkreis). Nach Angaben eines Polizeisprechers darf ein Luftdruckgewehr ohne Waffenschein geführt werden. Warum die Frau mit dem Gewehr hantierte, konnte er zunächst nicht sagen.