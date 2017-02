Baden-Württemberg Frau pinkelt ins Polizeirevier

Süßen.

Nach einer Faschingsparty haben zwei Frauen in Süßen (Kreis Göppingen) bei der Polizei randaliert - mit Urin und Spucke. Wie die Polizei mitteilte, hatten die beiden aus der Schweiz angereisten Frauen in der Nacht zum Sonntag in einer Gaststätte Fastnacht gefeiert. Eine von ihnen wurde allerdings von der Wirtin des Lokals verwiesen. Daraufhin liefen die betrunkenen 41 und 46 Jahre alten Frauen zur Polizei - und randalierten. Die Jüngere beleidigte die Beamten, schlug und trat um sich. Die 46-Jährige ging noch weiter: Sie spuckte gegen die Scheiben - und pinkelte ins Revier. Ein Sprecher sagte: "Warum die Damen so drauf waren, entzieht sich jeglicher Kenntnis." Die Frauen wurden in Gewahrsam genommen - und müssen unter anderem die Reinigungskosten zahlen.