Baden-Württemberg Freiburg: Drei Profis fehlen

Freiburg.

Ohne drei Profis muss Freiburgs Chefcoach Christian Streich vorerst im Mannschaftstraining in Sotogrande auskommen. Für die Verteidiger Georg Niedermeier (Rückenprobleme) und Marc Oliver Kempf (Meniskus-Operation) sowie Mittelfeldspieler Julian Schuster (Muskelverletzung) stehen vorerst individuelle Einheiten an. Bei allen drei Profis gebe es aber die Hoffnung, dass sie in der kommenden Woche wieder ins Teamtraining einsteigen, sagte ein Sprecher des Fußball-Bundesligisten am Freitag.