Baden-Württemberg Freundin angezündet: 45-Jähriger in Untersuchungshaft

Schwäbisch Hall.

Der 45-jährige Mann, der seine Freundin in Schwäbisch Hall angezündet haben soll, ist wegen versuchten Mordes in Haft. Dies teilte die Polizei am Dienstag mit. Die 43-Jährige war in der Nacht zum Sonntag mit schweren Brandverletzungen in eine Spezialklinik eingeliefert worden. Das Paar war zunächst in Streit geraten, woraufhin der 45-jährige Mann sie mit Spiritus bespritzte und ihre Kleidung mit einem Feuerzeug in Brand setzte. Worum es in dem Streit ging, konnte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekannt geben. Die Frau selbst hatte den Notruf abgesetzt.