Baden-Württemberg Friedrichshafen verliert in der Champions League

Die Siegesserie des VfB Friedrichshafen ist gerissen. Nach zuvor 13 Pflichtspielerfolgen nacheinander verlor der deutsche Volleyball-Rekordmeister am Donnerstagabend sein Heimspiel gegen Arkas Izmir in der Champions League mit 2:3 (21:25, 23:25, 25:22, 25:19, 12:15). Am zweiten Spieltag der Gruppe C hatte sich die Mannschaft von Ex-Bundestrainer Vital Heynen nach einem 0:2-Satzrückstand zurückgekämpft, unterlag im entscheidenden fünften Durchgang aber doch noch. Hinter dem souveränen Spitzenreiter Zenit Kasan aus Russland (6 Punkte) liegt Friedrichshafen mit nun drei Zählern auf Platz zwei der Tabelle.