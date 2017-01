Baden-Württemberg Fuchs klettert in Wohnung und ruht sich auf Sofa aus

Merzhausen.

Ein zahmer Fuchs ist in Merzhausen bei Freiburg bei winterlichen Temperaturen in eine Wohnung geschlichen und hat sich dort aufgewärmt. Vor den Augen des verblüfften Inhabers der Wohnung kletterte das Tier am Dienstag durch ein offen stehendes Fenster in das Wohnzimmer und ließ sich auf dem Ledersofa nieder, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.