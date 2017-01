Baden-Württemberg Fuchs schleicht in Privatwohnung

Stuttgart.

Besuche von Füchsen in Privatwohnungen wie jüngst in Merzhausen sind nach Expertenmeinung kein normales Verhalten. "Füchse sind eigentlich sehr menschenscheu", erklärte der Sprecher des Landesjagdverbandes, Armin Liese. Am Dienstag war ein zahmer Fuchs in eine Wohnung in der Nähe von Freiburg geschlichen und hatte sich dort auf dem Sofa niedergelassen.