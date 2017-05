Gemmingen Führerloser Laster verfehlt Kleinkind und überrollt Mann

Gemmingen.

Ein offenbar nicht ausreichend gesicherter Kleinlaster ist eine abschüssige Straße hinabgerollt und hat einen Senioren vor den Augen seiner Tochter getötet. Der Mann sei in Gemmingen bei Heilbronn überrollt und eingeklemmt worden und noch an der Unfallstelle gestorben, teilte die Polizei in der Nacht zu Dienstag mit.