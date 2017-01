Baden-Württemberg Fünfjährige getötet - Mutter stellt sich der Polizei

Bad Wildbad - Eine 41-Jährige soll in Bad Wildbad in Baden-Württemberg ihre kleine Tochter getötet haben. Die Frau stellte sich selbst der Polizei. Warum und wie sie die Fünfjährige umgebracht haben soll, wurde zunächst nicht bekannt. Die Frau war gestern bei der Polizei erschienen. Sie gab an, ihre Tochter getötet zu haben. Als die Polizisten zur Wohnung der Familie fuhren, fanden sie die Kleine tot in ihrem Kinderzimmer. Die beiden älteren Söhne der Frau waren in der Wohnung, hatten laut Polizei aber nichts mitbekommen. Der Vater der Kinder war nicht zu Hause.