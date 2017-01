Baden-Württemberg Fürst: "Fake News" zerstören Vertrauen unter den Menschen

Stuttgart.

Der Rottenburger Bischof Gebhard Fürst hat seine Neujahrsansprache am Dreikönigstag auch dem Thema "Fake News" gewidmet. Die mutwillig verbreiteten Lügen gefährdeten und zerstörten das Vertrauen unter den Menschen, warnte Fürst am Freitag in seiner vorab verbreiteten Ansprache beim Neujahrsempfang der Diözese in Stuttgart.