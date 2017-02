Baden-Württemberg Fußgänger läuft auf Autobahn und wird überfahren

Karlsruhe.

Ein 44 Jahre alter Fußgänger ist in der Nacht zum Donnerstag in Karlsruhe auf die A5 (Basel-Frankfurt) gelaufen und überfahren worden. Der Mann war nach Angaben der Polizei sofort tot. Warum er auf die Autobahn lief, war zunächst nicht klar. Nachdem ein 65 Jahre alter Fahrer den Mann mit seinem Wagen auf der mittleren Spur erfasst hatte, wurde der 44-Jährige auf die linke Fahrbahn geschleudert und dort möglicherweise ein weiteres Mal überfahren. Die Polizei sperrte die Autobahn während der Bergungsarbeiten für rund zwei Stunden in Richtung Frankfurt.