Baden-Württemberg Fußspuren und Polizisten helfen verirrtem Betrunkenen

Todtnau.

Mit Hilfe frischer Fußspuren hat die Polizei einen betrunkenen Mann aus dem Schneesturm im Hochschwarzwald gerettet. Der 32 Jahre alte Tourist aus Norddeutschland hatte sich in der Nacht zu Freitag in Todtnauberg (Landkreis Lörrach) auf dem Weg von einer Bar, in der eine Verwandte von ihm arbeitete, zu deren Wohnung verirrt, wie die Polizei in Freiburg mitteilte.