Baden-Württemberg Geisterfahrer verursacht Unfall mit Reisebus

Meersburg.

Ein Geisterfahrer hat bei Meersburg am Bodensee einen Unfall mit einer Verletzen verursacht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war ein 59-Jähriger nach ersten Erkenntnissen am Sonntag bei dichtem Nebel auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort kam ihm ein Reisebus voller Narren auf dem Weg zu einem Narrentreffen entgegen. Nur durch starkes Bremsen konnte der Fahrer einen Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 31 verhindern. Eine 53-Jährige war währenddessen auf dem Weg zur Toilette im Bus. Sie wurde gegen die Windschutzscheibe geschleudert und leicht verletzt. Der Pkw-Fahrer flüchtete zunächst von der Unfallstelle, wurde aber später gefasst.