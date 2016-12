Baden-Württemberg Geld für neun Kinder- und Jugendtheater im Südwesten

Stuttgart.

Das Wissenschaftsministerium unterstützt neun Kinder- und Jugendtheater in Baden-Württemberg mit insgesamt 160 000 Euro. Damit werde die kulturelle Bildung gestärkt, teilte Kunststaatssekretärin Petra Olschowski am Mittwoch in Stuttgart mit. "Denn bei einem Theaterbesuch können Kinder und Jugendliche erste wichtige ästhetische Erfahrungen sammeln." Die Gelder gehen nach Tübingen, Esslingen, Offenburg, Stuttgart, Freiburg, Konstanz, Mannheim, Ulm und Heidelberg. Mit den Mitteln wird nicht der laufende Spielbebtrieb bezuschusst, sondern jeweils ein spezielles Projekt. Nach Ministeriumsangaben ist der Südwesten führend bei Kinder- und Jugendtheatern.