Freiburg.

Die Polizei hat nach dpa-Informationen im Fall der getöteten 19 Jahre alten Studentin in Freiburg einen Tatverdächtigen gefasst. Die "Badische Zeitung" berichtet: "Der Fall Maria L. steht offenbar vor der Aufklärung: Die Soko Dreisam hat einen Tatverdächtigen verhaftet. Einzelheiten werden am Samstagnachmittag in einer Pressekonferenz bekannt gegeben."