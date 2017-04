Baden-Württemberg Großbrand bei Recyclingunternehmen verursacht hohen Schaden

Feuerwehrleute löschen einen Brand in Lagerhallen in Rietheim-Weilheim. Foto: SDMG/Maurer Foto: dpa

Rietheim-Weilheim.

Bei einem Feuer auf dem Gelände eines Recyclingbetriebs in Rietheim-Weilheim (Landkreis Tuttlingen) ist ein Schaden von bis zu zwei Millionen Euro entstanden. Der Brand brach aus bisher ungeklärter Ursache in der Nacht zum Mittwoch aus, wie die Polizei mitteilte. Zwei Lagerhallen mit Papierballen, Folienrollen und mehreren Lastwagen fingen dabei Feuer. Die Polizei sperrte in der Nacht die an den Betrieb angrenzende Bundesstraße 14. Am Morgen gaben die Beamten die Straße in Richtung Tuttlingen wieder frei.