Baden-Württemberg Grüne und CDU bei innerer Sicherheit weitgehend einig

Stuttgart.

Nach ihren Klausuren sind die grün-schwarzen Koalitionsfraktionen bei ihren Plänen für die innere Sicherheit weitgehend einig. Die beiden Fraktionschefs, Andreas Schwarz (Grüne) und Wolfgang Reinhart (CDU), sahen am Freitag in Stuttgart nur noch im Detail Abstimmungsbedarf. So will die CDU zum Beispiel am liebsten neue Stellen für das Landesamt für Verfassungsschutz, während die Grünen Stellen, die eigentlich für die Polizei vorgesehen sind, umwidmen wollen. Er freue sich, dass die Grünen neuerdings von Erkenntnis und Einsicht geleitet seien, sagte Reinhart. "Vor Jahren war da noch eine andere Haltung in den Medien dokumentiert."