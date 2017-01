Baden-Württemberg Grüne wollen Vorschläge gegen Terrorismus prüfen

Stuttgart.

Die Grüne in Baden-Württemberg lehnen im Kampf gegen Terrorismus die anlasslose Überwachung von Bürgern ab. Gezielte Maßnahmen gegen Gefährder seien aber sinnvoll, sagte Landeschef Oliver Hildenbrand am Mittwoch in Stuttgart. Er fügte hinzu: "Uns Grünen ist es wichtig, dass die Menschen in Deutschland frei und sicher leben können. Deshalb werden wir alle verhältnismäßigen und rechtsstaatlichen Vorschläge sorgfältig und unter der Leitfrage prüfen, ob sie tatsächlich helfen, mehr Sicherheit zu gewährleisten." Ein Mehr an Sicherheit brächten nicht harte Worte, sondern wirksame Maßnahmen. Entscheidend seien personell und technisch gut ausgestattete Sicherheitsbehörden, die professionell zusammenarbeiten und ihre Informationen europaweit austauschen.