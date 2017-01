Stuttgart Grünen-Politiker Salomon führt Baden-Württembergs Städtetag

Stuttgart.

Mit Freiburgs Oberbürgermeister Dieter Salomon (Grüne) ist am Montag erstmals ein Grünen-Politiker an die Spitze des baden-württembergischen Städtetags gewählt worden. Der 15-köpfige Vorstand des Kommunalverbands bestimmte Salomon bei einer Sitzung in Stuttgart einstimmig zum Nachfolger von Barbara Bosch. Die parteilose Rathauschefin von Reutlingen durfte nach sechs Jahren im Amt nicht wieder als Präsidentin kandidieren und schied aus dem Vorstand aus. Der Städtetag vertritt die Interessen von 6,3 Millionen Bürgern in 185 Städten und Gemeinden gegenüber Land, Bund und EU.