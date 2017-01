Stuttgart Händler geben bei Feinstaubalarm Fahrscheine an Kunden aus

Stuttgart.

Händler in der Stuttgarter Innenstadt wollen Kunden bei Feinstaubalarm Tickets für den öffentlichen Nahverkehr schenken. "Wir möchten die Kunden belohnen, die einen Beitrag zur Luftreinhaltung leisten und mit Bus oder Bahn in die City zum Einkaufen kommen", erklärte die Geschäftsführerin der City-Initiative (CIS), Bettina Fuchs, am Mittwoch. Damit wollen Händler potenzielle Kunden dazu bringen, trotz Feinstaubalarms in die Stadt zu kommen.