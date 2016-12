Baden-Württemberg Haftbefehl gegen 15-Jährigen nach Messerstecherei

Rastatt.

Nach einer Messerstecherei am Tag vor Heiligabend in Rastatt sitzt ein 15-Jähriger in Untersuchungshaft. Er hatte sich heftig mit drei anderen jungen Männer in einem Einkaufszentrum gestritten und sie mit einem Messer attackiert - ein 22-Jähriger wurde verletzt. Obgleich die Aussagebereitschaft der Befragten "zurückhaltend" war, beantragte die Staatsanwaltschaft aufgrund von Videos aus Überwachungskameras Haftbefehl wegen versuchten Totschlags, gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und Diebstahls, wie die Polizei mitteilte.